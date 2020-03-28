{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские военные доставили более 500 рюкзаков для школьников в Сирию

Помимо школьных принадлежностей в каждый рюкзак положили коробку сладостей
Описание
© Сергей Леваненков/ТАСС

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 28 марта. /ТАСС/. Российские военные доставили и раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями для нуждающихся семей и беженцев от общероссийского движения "Сильная Россия". Об этом сообщил журналистам лидер движения, член Общественного совета при Минобороны РФ Антон Цветков.

"Сегодня в Сирии тяжелое время. С одной стороны, это угроза террористов, но с этой заразой помогают успешно бороться Вооруженные Силы Российской Федерации. Но, к сожалению, подкралась другая угроза, - коронавирус. И наша основная задача - помочь самому большому достоянию Сирии - детям. Мы привезли канцелярию - тетрадки, книжки, карандаши, фломастеры, журналы для рисования", - рассказал он.

По его словам, помимо школьных принадлежностей в каждом рюкзаке также коробка сладостей. "Чтобы еще улучшить наши дружеские взаимоотношения, на каждом ранце есть значок, который подразумевает сирийско-российскую дружбу, и изображение на канцелярских принадлежностях двух наших президентов, объединение усилий которых принесло дружбу на сирийскую землю", - отметил Цветков.

Председатель "Сильной России" рассказал, что на встрече с губернатором провинции Латакия договорился о передаче гуманитарной помощи семьям беженцев, которые прибыли в провинцию, и семьям, которые находятся в трудном положении.

"Спасибо России за эту помощь. Россия всегда помогает Сирии, и в первую очередь - детям, - рассказала помощница губернатора провинции Латакия по оказанию гуманитарной помощи Хала Ахмад. - Сейчас у нас карантин, и как только это будет возможно, мы передадим рюкзаки детям. К нам приезжают много семей, которые нуждаются в помощи, все подорожало, поэтому эта помощь пришла очень вовремя. Она приободрит наших людей".

Предполагалось, что рюкзаки будут переданы детям лично, однако в Сирии все образовательные учреждения находятся на карантине для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Поэтому гуманитарная помощь пока доставлена в резиденцию губернатора, а после снятия ограничительных мер будет передана нуждающимся. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), всего российской стороной с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено более 2,4 тыс. гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза - продовольствия, бутилированной воды, предметов первой необходимости - превысил 4 тыс. тонн. Специалистами Министерства обороны РФ медицинская помощь оказана почти 133 тыс. жителям Сирии.

Теги
СирияРоссия
Реклама на ТАСС
Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнут предоставлять с 1 июня
Ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на поддержку семей почти 105 млрд руб. из федерального бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС