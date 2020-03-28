Российские военные доставили более 500 рюкзаков для школьников в Сирию

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 28 марта. /ТАСС/. Российские военные доставили и раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями для нуждающихся семей и беженцев от общероссийского движения "Сильная Россия". Об этом сообщил журналистам лидер движения, член Общественного совета при Минобороны РФ Антон Цветков.

"Сегодня в Сирии тяжелое время. С одной стороны, это угроза террористов, но с этой заразой помогают успешно бороться Вооруженные Силы Российской Федерации. Но, к сожалению, подкралась другая угроза, - коронавирус. И наша основная задача - помочь самому большому достоянию Сирии - детям. Мы привезли канцелярию - тетрадки, книжки, карандаши, фломастеры, журналы для рисования", - рассказал он.

По его словам, помимо школьных принадлежностей в каждом рюкзаке также коробка сладостей. "Чтобы еще улучшить наши дружеские взаимоотношения, на каждом ранце есть значок, который подразумевает сирийско-российскую дружбу, и изображение на канцелярских принадлежностях двух наших президентов, объединение усилий которых принесло дружбу на сирийскую землю", - отметил Цветков.

Председатель "Сильной России" рассказал, что на встрече с губернатором провинции Латакия договорился о передаче гуманитарной помощи семьям беженцев, которые прибыли в провинцию, и семьям, которые находятся в трудном положении.

"Спасибо России за эту помощь. Россия всегда помогает Сирии, и в первую очередь - детям, - рассказала помощница губернатора провинции Латакия по оказанию гуманитарной помощи Хала Ахмад. - Сейчас у нас карантин, и как только это будет возможно, мы передадим рюкзаки детям. К нам приезжают много семей, которые нуждаются в помощи, все подорожало, поэтому эта помощь пришла очень вовремя. Она приободрит наших людей".

Предполагалось, что рюкзаки будут переданы детям лично, однако в Сирии все образовательные учреждения находятся на карантине для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Поэтому гуманитарная помощь пока доставлена в резиденцию губернатора, а после снятия ограничительных мер будет передана нуждающимся. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), всего российской стороной с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено более 2,4 тыс. гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза - продовольствия, бутилированной воды, предметов первой необходимости - превысил 4 тыс. тонн. Специалистами Министерства обороны РФ медицинская помощь оказана почти 133 тыс. жителям Сирии.