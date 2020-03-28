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Распространение коронавируса нового типа

Власти Бурятии рассказали о состоянии восьми пациентов с коронавирусом

По их данным, больных в тяжелом состоянии нет

УЛАН-УДЭ, 28 марта. /ТАСС/. Состояние восьми инфицированных коронавирусом в Бурятии, находящихся на лечении, оценивается как нетяжелое, сообщили в субботу в правительстве региона.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и восемь - в Бурятии.

"В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) 28 марта находится 57 человек, из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией. Больных в тяжелом состоянии нет", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Теги
РоссияБурятияРаспространение коронавируса нового типа
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