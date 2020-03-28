Закрытые развлечения и самоизоляция для пожилых. Регионы ДФО ввели полный карантин

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Власти регионов Дальнего Востока вводят или уже ввели ограничения для предприятий и граждан в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса: с 28 марта до 5 апреля будут закрыты объекты массового посещения за исключением жизнеобеспечивающих предприятий, а людям старше 65 лет рекомендуется или в обязательном порядке предписывается соблюдать домашнюю самоизоляцию. Как выполняются меры, узнали корреспонденты ТАСС в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Губернаторы регионов накануне распорядились остановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, досуговых, развлекательных, торговых центров, за исключением тех, которые предлагают населению товары первой необходимости. Должны закрыться рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, которым, однако, оставляют возможность обслуживания на вынос, а также доставки заказов.

Всего в Дальневосточном федеральном округе подтверждены 23 случая заражения коронавирусом, большинство - в Якутии, где зафиксировано 14 случаев.

"Мы на Камчатке понимаем, что принимаемые меры необходимы, и они во многом дают возможность избежать распространения инфекции на полуострове. Объявленные нерабочие дни - это не просто времяпрепровождение без всякой ответственности перед собой, перед своей семьей, перед своими родными и близкими. Очень важно, чтобы каждый это понимал. Оставайтесь дома, потому что этого требует ситуация", - передает пресс-служба правительства Камчатки слова губернатора Владимира Илюхина.