Закрытые развлечения и самоизоляция для пожилых. Регионы ДФО ввели полный карантин

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Власти регионов Дальнего Востока вводят или уже ввели ограничения для предприятий и граждан в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса: с 28 марта до 5 апреля будут закрыты объекты массового посещения за исключением жизнеобеспечивающих предприятий, а людям старше 65 лет рекомендуется или в обязательном порядке предписывается соблюдать домашнюю самоизоляцию. Как выполняются меры, узнали корреспонденты ТАСС в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Губернаторы регионов накануне распорядились остановить работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, досуговых, развлекательных, торговых центров, за исключением тех, которые предлагают населению товары первой необходимости. Должны закрыться рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, которым, однако, оставляют возможность обслуживания на вынос, а также доставки заказов.
Всего в Дальневосточном федеральном округе подтверждены 23 случая заражения коронавирусом, большинство - в Якутии, где зафиксировано 14 случаев.
"Мы на Камчатке понимаем, что принимаемые меры необходимы, и они во многом дают возможность избежать распространения инфекции на полуострове. Объявленные нерабочие дни - это не просто времяпрепровождение без всякой ответственности перед собой, перед своей семьей, перед своими родными и близкими. Очень важно, чтобы каждый это понимал. Оставайтесь дома, потому что этого требует ситуация", - передает пресс-служба правительства Камчатки слова губернатора Владимира Илюхина.
В мэрии Якутска, отмечают, что все недобросовестные предприниматели и предприятия, нарушившие ограничения, будут занесены в "черный список". Им в последующем не будет оказывать муниципальной поддержки. Также в городских округах Якутска и Жатая введен режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет. Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в пятницу, что более 100 волонтеров, доставляющих пожилым людям на самоизоляции продукты и товары первой необходимости, смогут бесплатно пользоваться автобусами.
В Сахалинской области пока ограничения касаются только развлекательных и торговых центров, а также предприятий общепита и кальянных. Как показал опрос ТАСС, некоторые рестораны и кафе пока еще не могут дать точного ответа, каким образом и когда они планируют закрываться. Тренажерные залы островного региона пока не планируют прекращать свою деятельность.
Власти Хабаровского края рекомендуют жителям также не покидать регион. "Провести эту неделю нужно дома. В правительство края поступила информация Приморского и Краснодарского краев: всем, кто поедет туда в период пандемии на отдых, в приеме будет отказано. Бронирование обнуляется", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.