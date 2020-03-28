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Распространение коронавируса нового типа

В медцентре в Коммунарке проходят лечение более 300 пациентов

Главный врач больницы Денис Проценко также добавил, что за сутки в медицинское учреждение поступило 27 человек, а выписано 70

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 300 человек находятся на лечении в медицинском центре в Коммунарке.

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Об этом написал главный врач больницы № 40 Денис Проценко на своей официальной странице в Facebook.

"На 28.03 состоят на лечении 326. За сутки поступило 27, выписано 70", - говорится в сообщении.

Кроме того, Проценко уточнил, что в настоящее время 154 человека находятся с диагнозом "пневмония", 97 - с новой коронавирусной инфекцией. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены три человека, в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 12 человек.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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