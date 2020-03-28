Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 166,6 тыс. человек

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 166 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на четверг в лабораториях Роспотребнадзора было проведено 223 509 тестов на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, четверо умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.