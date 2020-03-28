Состояние двух новых пациентов с коронавирусом в Чечне удовлетворительное

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Состояние двух инфицированных новым коронавирусом в Чеченской Республике оценивается как нетяжелое, всего подтвержденных случаев заражения в регионе пять, все они вернулись после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Об этом в субботу ТАСС сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике Рита Термулаева.

"Еще два подтвержденных человека в нормальном состоянии. Они все из одной семьи, вернулись после совершения малого хаджа, болезнь проходит бессимптомно. У нас на сегодняшний день 12 положительных тест-систем, из них пять подтвержденных. На карантине находятся 820 человек", - сказала Термулаева.

По ее словам, в регионе приняты новые ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса. "Все въезжающие на территорию республики будут две недели находиться на карантине. К ним будут приставлены участковые", - добавила она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесена правка (16:23 мск) - передается с уточнением названия страны в лиде - Саудовской Аравии.