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Распространение коронавируса нового типа
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Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится

В то же время, по словам Мелиты Вуйнович, "все зависит от поведения людей"
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая в субботу на форуме "Следующие 20 лет", заявила, что разделяет оценку Минздрава РФ, что в мае распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад.

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"Я согласна, но все зависит от поведения людей", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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