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Депутаты заксобрания Карелии передадут служебные машины медикам для выездов на дом

Автопарк регионального парламента насчитывает до десяти машин

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 марта. /ТАСС/. Автопарк законодательного собрания Карелии временно передадут лечебным учреждениям Петрозаводска. Машины нужны медикам, в том числе для выездов на дом к пациентам, вернувшихся из-за рубежа, сообщили в пресс-службе заксобрания Карелии.

Депутаты парламента Карелии на следующей неделе будут работать в удаленном режиме.

"Персонал поликлиники нужно беречь, без машин им приходиться по городу ходить пешком до пациентов. Обычный легковой транспорт станет хорошим подспорьем для медперсонала", - передает слова депутата карельского парламента и главврача петрозаводской поликлиники №1 Михаила Стоцкого пресс-служба регионального парламента. Он также пояснил, что у ряда учреждений своих машин нет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе заксобрания региона, в парке парламента находятся до десяти машин: в основном это легковые автомобили, а также два внедорожника и один микроавтобус. Транспорт смогут получить лечебные учреждения, у которых есть в этом необходимость, сообщить об этом можно в республиканский Минздрав. Машины будут переданы в пользование медикам как минимум на следующую неделю, и в зависимости от эпидемической ситуации, этот срок может быть продлен.

Теги
РоссияКарелияРаспространение коронавируса нового типа
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