Более 800 человек с коронавирусом умерли за сутки в Испании

ТАСС, 28 марта. Число жертв нового коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 832 и составило 5 690. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщило в субботу агентство Reuters .

Оно отмечает, что такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом. По данным министерства, число случаев заражения на территории королевства достигло 72 248, увеличившись более чем на 8 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зарегистрирован 31 января, число инфицированных стало резко расти после выявления локальной вспышки в Италии.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности на 15 дней из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил продление режима по 11 апреля.