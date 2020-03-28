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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ: передача коронавируса от собаки человеку не доказана, но нужно быть осторожным

В организации отметили, что очень внимательно наблюдают за ситуацией

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Доказательств того, что новая коронавирусная инфекция может передаться от домашнего животного человеку, нет, однако правила гигиены после контакта с питомцем следует соблюдать. Об этом в субботу сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на форуме "Следующие 20 лет".

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"Да, в Гонконге был случай, собака была заражена [коронавирусной инфекцией] и скончалась, была очень старая собака. <...> Но на данный момент нет доказательств [передачи коронавируса от домашних животных человеку], но мы очень внимательно смотрим, что происходит", - сказала она.

"Соблюдайте все гигиенические правила, чтобы сохранить своего любимчика дома, но и чтобы что-то другое не перешло [от него к вам]", - добавила Вуйнович.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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