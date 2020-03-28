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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: коронавирус может стать "лакмусовой бумажкой" для многих семей

Как отметила декан факультета Московского иснститута психоанализа Любовь Григорович, в сложившихся условиях очень важно выделить время наедине с собой

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ситуация, вызванная распространением коронавируса, когда семья вынуждена находиться дома в одной квартире, может стать для многих супругов "лакмусовой бумажкой" и повлечь за собой разводы. Такое мнение высказала доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского иснститута психоанализа Любовь Григорович.

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"Я думаю, что эта ситуация для многих семей станет лакмусовой бумажкой. И если в семье отношения уже были окончательно испорчены, наверно какой-то процент разводов будет. Я не думаю, что он будет больше, чем в обычное время, но я абсолютно уверена, что будут семьи, которые смогут переформатировать свои отношения в условиях вот такого нового формата", - сказала она в субботу в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Эксперт считает, что в таких условиях очень важно выделить время, где-то около часа, наедине с собой. Родителям следует помочь организовать жизнь ребенка дома, смоделировать специальное место, где он будет учиться или играть. Григорович также рассказала, что с воскресенья на базе Московского института психоанализа начнут работать ежедневные вебинары о том, чем можно заняться с детьми дома.

"Это дистанцирование, оно временно, и я думаю, это такая прекрасная возможность понять, насколько живое общение человека с человеком незаменимо, насколько оно ценно. Я думаю, что когда самоизоляция закончится, мы будем бесконечно рады видеть друг друга, качество общения только повысится", - считает психолог.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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