Около 100 сенаторов прошли тест на коронавирус в Совете Федерации

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Около 100 членов Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус в медпункте Совфеда, еще часть сенаторов сделали тесты в своих регионах или в Центральной клинической больнице в Москве, все результаты отрицательные, сообщил ТАСС в субботу глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Около 100 сенаторов и часть сотрудников аппарата в четверг прошли тестирование на коронавирус в медпункте Совета Федерации - всего более 130 человек. Кроме того, часть сенаторов самостоятельно обращались в Центральную клиническую больницу или проходили тест в регионах. Все, кто прошел тестирование, получили отрицательный результат", - пояснил Тимченко.

Сенатор не смог уточнить точное количество членов Совфеда, прошедших тестирование на коронавирус. При этом он отметил, что в понедельник в медпункте Совфеда будет организованно дополнительное тестирование для тех сенаторов, кто еще не сдал анализ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала соответствующее поручение руководителю аппарата верхней палаты. Она также сообщила, что сама уже прошла тестирование, результат отрицательный.