В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на тысячу

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1 052 - до 13 213 человек, количество умерших увеличилось на 38 - до 235 человек. Об этом сообщило в субботу Федеральное управление здравоохранения.

"Положительные тесты получены к настоящему моменту у 13 213 человек, умерли 235 человек", - указывает ведомство. По данным на 27 марта, в стране заразился коронавирусом 12 161 человек, отмечено 197 летальных исходов. Первый инфицированный был зарегистрирован в Швейцарии 25 февраля.

Улицы швейцарских городов практические полностью опустели, несмотря на установившееся тепло, цветение деревьев и пение птиц. Контраст с привычной жизнью особенно заметен в выходные дни. На дорогах значительно меньше машин, а общественный транспорт, которым мало кто пользуется из опасений заразиться, переведен на воскресный график работы. Из-за стихшего уличного шума чаще, чем прежде, можно услышать лай собак, которых выгуливают хозяева. А вот детей в парках стало меньше, несмотря на прекратившиеся занятия в школах. Детские площадки запретила посещать муниципальная полиция, расклеившая соответствующие уведомления и обозначившая качели и карусели красно-белой пластиковой лентой. У магазинов время от времени образуются длинные очереди, так как власти призвали соблюдать дистанцию, а вход внутрь ограничен, чтобы не создавать благоприятную среду для передачи инфекции. При входе покупателям предлагают протереть ладони дезинфицирующим гелем.

По информации властей, средний возраст заразившихся в Швейцарии - 52 года. Проведено уже 106 тысяч тестов на коронавирус, и в 12% случаев они подтвердили наличие патогена. Согласно опубликованной в субботу карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем на каждые 100 тысяч жителей в среднем приходится по 484,8 заболевшего. На втором месте кантон Во (362,2). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (334,2), кантоны Женева (272,5) и Вале (234,9). По данным газеты "Трибюн де Женев", ведущей статистику заболеваемости и смертности на основе сведений кантональных властей в режиме реального времени, в Тичино умерли 76 человек, в Во - 38, в Женеве - 23.

Правительство Швейцарии ввело строгие правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса, однако полный карантин не объявило. Запрещено собираться вне дома в группы более пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушение полиция выписывает штраф. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 19 апреля. Рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.