Трамп заявил, что США находятся на первом месте по темпам тестирования на коронавирус

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству проводимых тестов на новый коронавирус. С таким утверждением выступил в субботу президент США Дональд Трамп в Норфолке (штат Вирджиния) на церемонии отправки в Нью-Йорк плавучего госпиталя ВМС США Comfort.

"Мы сейчас на первом месте в мире по тестированию. Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", - заявил он.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 52 тыс. случав заражения, а умерли 728 человек.