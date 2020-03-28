Пожилые супруги из Тамбова заразились коронавирусом после поездки в Европу

ТАМБОВ, 28 марта. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией, по предварительным данным, выявлено у пожилых супругов из Тамбовской области, которые недавно путешествовали по Европе. Это четвертый и пятый случаи заражения жителей региона, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации региона.

"По данным предварительного анализа у пожилой пары подтверждено заражение коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Согласно официальному Telegram-каналу администрации Тамбовской области, 72-летние супруги поступили в инфекционную больницу Тамбова в субботу вечером после возвращения из Франции и Испании. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Утром власти сообщили, что все трое ранее зарегистрированных в регионе больных вылечились - одного из них выписали несколько дней назад, еще двоих выпишут в воскресенье.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. В субботу сообщалось еще о двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.