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Распространение коронавируса нового типа

В Воронеж 29 марта прилетят около 90 граждан России, вывезенных из Таиланда

Всех прибывших обследуют и поместят в изоляцию

ВОРОНЕЖ, 28 марта. /ТАСС/. Около 90 жителей Воронежской области и соседних регионов, вывезенных из Таиланда в связи с пандемией коронавируса, прилетят в аэропорт Воронежа в воскресенье, 29 марта. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области.

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"29 марта ожидается прилет в Воронеж самолета с российскими туристами, возвращающимися с о. Пхукет. Их сразу же обследуют и поместят в изоляцию. На борту планируется перевезти более 200 россиян, которые были депортированы из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ. Это жители разных регионов страны, и часть из них покинет самолет в других городах по маршруту перелета", - говорится в сообщении.

После приземления с прибывшими пассажирами будут работать сотрудники Роспотребнадзора. Люди с признаками ОРВИ будут госпитализированы в изолированный стационар воронежского областного Центра СПИД. Остальных пациентов доставят к месту жительства в сопровождении полиции и представителей Роспотребнадзора.

На данный момент выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Воронежской области, все они находятся в стабильном состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. В субботу сообщалось еще о двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ТаиландРоссияВоронежская областьРаспространение коронавируса нового типа
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