Число умерших вследствие коронавируса в Бразилии превысило 100 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 марта. /ТАСС/. Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Бразилии составило 111 человек. Об этом говорится в обновленной сводке, опубликованной в субботу на сайте Минздрава южноамериканской республики.

Общее количество случаев инфицирования выросло до 3904, днем ранее сообщалось о 92 летальных исходах и почти 3,5 тыс. заразившихся. Как уточняется, смертность находится на уровне 2,8%, более 90% умерших - люди в возрасте старше 60 лет. За последние сутки число пациентов, у которых подтвердился диагноз, выросло на 14% по сравнению с пятничными данными до 487 человек. Большинство тех, у кого подтвердился диагноз, находятся на карантине дома, лишь 569 из них находятся в стационаре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает неоправданными принятые ранее региональными властями решения о введении карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. Несмотря на заявления главы государства, большинство губернаторов пока решили не отказываться от этих мер предосторожности.