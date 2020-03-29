Вашингтон заверил, что не стремится переманить в США врачей из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американские власти заверили, что не стремятся переманить в США врачей из других стран на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в пресс-службе Госдепарамента в ответ на просьбу пояснить вызвавшее критику в социальных сетях уведомление о готовности предоставлять рабочие визы в США медикам, специализирующимся на борьбе с COVID-19 - вызываемым коронавирусом заболеванием.

"Мы признаем, что наше первоначальное уведомление было нечетко сформулировано, и мы с тех пор обновили его, чтобы прояснить, что это относится исключительно к заявителям, у которых есть одобренная петиция (от работодателя в США - прим. ТАСС), или тем, кто участвует в сертифицированных программах обмена", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Изначальное уведомление было размещено в четверг вечером. "Мы призываем специалистов-медиков, которые хотят получить работу в США по рабочей визе или в рамках программы обмена (категории H или J), в особенности тех, кто работает в сфере [борьбы с] COVID-19, связаться с ближайшим посольством или консульством США, чтобы назначить собеседование на получение визы", - говорилось в сообщении на сайте и в Twitter Госдепартамента.

Как отметила газета The Washington Post, сообщение Госдепартамента вызвало шквал критики пользователей социальных сетей по всему миру. Они обвинили "правительство США в потворстве потенциально опасной "утечке мозгов" среди врачей и других медицинских работников из стран с более слабой системой здравоохранения". Другие отмечали, что в обычных условиях получение подобных разрешений на работу в США может занимать годы, и были возмущены тем, как резко американские власти изменили свое отношение в условиях, когда в стране возникла опасность распространения коронавируса.

После этого Госдепартамент изменил текст уведомления. В новой версии говорилось уже не о тех специалистах, которые хотят получить работу, а о медиках, которые были приглашены в страну американскими работодателями. "Объявление о прекращении оказания визовых услуг на регулярной основе в мире вызвало вопросы относительно того, разрешено ли специалистам-медикам с визами категорий J/H въезжать в США и оставаться на территории страны. Пытаясь быстро отреагировать и предоставить указания тем, кто подает заявки, бюро по консульским делам опубликовало уведомление на сайте, поясняющее, что такие медицинские работники с одобренными петициями [от работодателей] могут продолжать оформление", - пояснили ТАСС в Госдепартаменте.

О приостановке оказания на регулярной основе визовых услуг в посольствах и консульствах США в большинстве стран мира было объявлено 18 марта на фоне ухудшения ситуации с новым коронавирусом. При этом, как пояснил тогда ТАСС представитель Госдепартамента, "по мере возможностей посольства и консульства продолжат предоставлять визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями".