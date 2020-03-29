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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде коронавирусом заразились уже более 5,4 тыс. человек

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов страны

ОТТАВА, 29 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки выросло с 4 689 до 5 425 человек. Об этом сообщил в субботу Минздрав страны.

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Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. Самый стремительный рост зараженных зафиксирован в провинции Квебек, где их число за прошедшие сутки выросло почти на 500 человек до 2 498 человек. Также большое количество носителей коронавируса выявлено в Онтарио (993) и Британской Колумбии (884).

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 60 заболевших умерли, 479 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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