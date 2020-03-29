Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку необходимости в этом нет. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в Twitter .

По его словам, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет. "По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение", - сказал он. "Необходимости в карантине не будет", - добавил Трамп.

Как сообщается в опубликованном позднее уведомлении, власти США "призывают жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в течение 14 дней воздерживаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись". Рекомендация вступает в силу с момента обнародования. При этом она не относится к "работникам критически важных сфер", таких как грузоперевозки, медицина, финансовый сектор и снабжение продовольствием.

В субботу Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых соседних районах страны в связи с распространением нового коронавируса, поскольку считает штат очагом заболевания. По словам президента США, двухнедельный карантин, под которым он понимает "ограничение на перемещения", мог бы быть введен также в Нью-Джерси и частично в Коннектикуте. При этом Трамп подчеркнул, что такой карантин был бы принудительным, и за его соблюдением власти бы следили. Позднее, однако, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отметил, что Трамп не предупреждал его о намерении ввести карантин на территории региона, и подчеркнул, что ставит под сомнение законность введения таких ограничений со стороны президента, поскольку это может поставить штат в положение изолированного.