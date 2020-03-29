В Москве зафиксировано больше 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. случаев заражений новым коронавирусом зафиксировано в столице, сообщил в воскресенье на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он.

"Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - продолжил Собянин, обращаясь к гражданам, входящим в так называемую группу риска - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. В этой связи он вновь призвал их и всех остальных москвичей предстоящую нерабочую неделю провести дома.

В частности, он рекомендовал всем работающим магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. "Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию", - обратился мэр.

"От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может, и жизнь ваша и ваших близких", - заключил он.

В субботу, 28 марта, в Москве было зафиксировано 817 случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Точки питания и магазины закрыты

Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов. "Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет", - написал мэр в воскресенье на своем персональном сайте.

Градоначальник поблагодарил московский бизнес "за дисциплину и ответственность в это сложное время".