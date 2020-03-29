В Италии выразили благодарность странам, помогающим в борьбе с пандемией

"К сожалению, политика не всегда на высоте тех задач и испытаний, которые перед ней стоят. И нередко манипулируют даже такими трагическими моментами, как сейчас, для дешевой полемики. И этим наносится вред собственной стране, потому что все те страны, которые нам оказывают помощь, нужно только благодарить", - сказала Дзампа, представляющая в правительстве Демократическую партию (ДП).

РИМ, 29 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа считает недостойной полемику в отношении стран, оказывающих помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом она заявила в воскресенье в интервью ТАСС.

После прибытия в Италию более 100 военных медиков-инфекционистов и оборудования для противодействия пандемии коронавируса, которые были направлены в один из наиболее пострадавших районов на севере Италии Бергамо, в местных СМИ появился ряд критических публикаций, в которых, в частности, утверждалось, что присланная Россией помощь бесполезна, а Москва пользуется положением, чтобы якобы "занять территорию в стране - члене НАТО". Данные предположения категорически отвергли в Москве. Об отсутствии геополитической подоплеки в оказании помощи ранее заявил и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Представители властей области Ломбардия и города Бергамо, наиболее пострадавших от эпидемии, в свою очередь выразили признательность российским специалистам, которые уже приступили к работе.

Сюжеты о российских специалистах и эффективности привезенной техники показали по итальянскому телевидению, а в социальных сетях размещено множество посланий простых людей с признательностью России за помощь.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские специалисты уже приступили к работе в Бергамо, где проводят дезинфекцию помещений домов для престарелых. На следующей неделе запланировано начало работы в местном полевом госпитале.

Число умерших от вызываемого коронавирусом нового вида заболевания и его последствий в Италии достигло 10 тыс. человек, общее число инфицированных - почти 92,5 тыс., число излечившихся - чуть менее 12,5 тыс. человек.