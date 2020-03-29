Бабиш посоветовал Трампу обязать граждан носить защитные повязки

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал президенту США Дональду Трампу применить в США чешские методы в борьбе с распространением коронавируса. Об этом политик написал в воскресенье в Twitter .

"Господин президент Дональд Трамп, попробуйте решить [критическую в США] ситуацию с коронавирусом по-чешски, - отметил Бабиш. - Обязанность [для всех] носить простую защитную текстильную повязку [предохраняющую органы дыхания] понижает [степень] распространения коронавируса на 80%. Чехия обязала своих граждан носить [такие] повязки (тем, у кого нет медицинских масок или респираторов - прим. ТАСС) в общественных местах. Боже, благослови Америку!"

По данным на 28 марта, в Чехии диагностирован 2541 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек. В Чехии с 12 марта введен режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта действует общенациональный карантин. Вне жилых помещений нельзя находиться без средств защиты органов дыхания. В общественных местах запрещены встречи с участием более двух человек. Нарушителям грозят крупные штрафы.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 2,2 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних штатах Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку необходимости в этом нет.