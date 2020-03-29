Самолет из Таиланда с россиянами на борту приземлился в аэропорту Воронежа

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Самолет, который привез из Таиланда более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей и других регионов ЦФО приземлился в воскресенье в Воронеже. Об этом ТАСС сообщил диспетчер аэропорта.

"В 12:15 мск совершил посадку самолет, который привез людей из Таиланда. На борту 204 человека", - отметил он.

Как сказала ТАСС пресс-секретарь Воронежского аэропорта Наталья Шермина, сначала самолет приземлился в Шереметьево и высадил часть пассажиров, остальные отправились в Воронеж.

Для выхода пассажиров создан специальный коридор - СМИ и родственники на который не допускаются, уточнил диспетчер аэропорта. Людей встречают бригады скорой помощи, санитарные врачи, сотрудники полиции. Всем пассажирам проведут медицинское обследование.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, на борту приземлившегося самолета 207 пассажиров, которые являются жителями 13 регионов России. "Температуры нет ни кого, это значит, что все прибывшие отправляются домой на обязательную самоизоляцию. Всех их доставят домой спецтранспортом", - сообщила журналистам пресс служба правительства Воронежской области.