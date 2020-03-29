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Распространение коронавируса нового типа

Общественный совет при МВД РФ призвал молодежь помочь защитить пожилых от аферистов

Члены совета, среди которых председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, актер Владимир Машков, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, актер и режиссер Артем Михалков записали видеообращение

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Актер Владимир Машков, адвокат Анатолий Кучерена и другие члены совета при МВД записали видеообращения к молодым людям с просьбой держать связь с пожилыми родственниками, чтобы из-за ситуации с коронавирусом они не стали жертвами различных афер. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Акцию МВД России "Расскажи родителям", направленную на предупреждение дистанционных мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, поддержали члены общественных советов при министерстве и его территориальных подразделениях. Наши общественники записали видеообращения к молодому поколению, в которых призывают в сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и предупредить их о необходимости быть бдительными в отношении разных видов мошенничеств", - сказала Волк.

Она отметила, что среди записавших видео были председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена и члены совета - актер Владимир Машков, историк и политик Наталия Нарочницкая, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, актер и режиссер Артем Михалков.

Авторы видеообращений отмечают, что аферисты могут пытаться по-разному обмануть пожилых людей. Так, они могут сообщить о несуществующей болезни и необходимости приобрести дорогое "чудо-лекарство", о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное, подчеркнула представитель МВД.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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