Общественный совет при МВД РФ призвал молодежь помочь защитить пожилых от аферистов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Актер Владимир Машков, адвокат Анатолий Кучерена и другие члены совета при МВД записали видеообращения к молодым людям с просьбой держать связь с пожилыми родственниками, чтобы из-за ситуации с коронавирусом они не стали жертвами различных афер. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Акцию МВД России "Расскажи родителям", направленную на предупреждение дистанционных мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, поддержали члены общественных советов при министерстве и его территориальных подразделениях. Наши общественники записали видеообращения к молодому поколению, в которых призывают в сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и предупредить их о необходимости быть бдительными в отношении разных видов мошенничеств", - сказала Волк.

Она отметила, что среди записавших видео были председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена и члены совета - актер Владимир Машков, историк и политик Наталия Нарочницкая, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, актер и режиссер Артем Михалков.

Авторы видеообращений отмечают, что аферисты могут пытаться по-разному обмануть пожилых людей. Так, они могут сообщить о несуществующей болезни и необходимости приобрести дорогое "чудо-лекарство", о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное, подчеркнула представитель МВД.