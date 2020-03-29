Число заразившихся коронавирусом в Поволжье приблизилось к 90

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в воскресенье в Кировской области, Мордовии и Башкирии, общее число зараженных в Приволжском федеральном округе приблизилось к 90, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф .

В Пензенской области выявлено в общей сложности семь случаев заражения, власти региона подтверждают наличие пяти инфицированных. В Пензе, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, лабораторно подтверждено пять случаев заражения , все - женщины в возрасте от 53 до 77 лет, болезнь протекает не в тяжелой форме. Еще у трех жителей региона подозревают коронавирус - это мужчины 22 и 82 лет и женщина 62 лет.

Как сообщил прессе в воскресенье представитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Олег Мавлютов, в республике пять заразившихся, сегодня диагноз подтвердился у студента, прибывшего из Франции. "Это студент, который учился во Франции с 1 сентября. Все последнее время после прибытия он находился на самоизоляции, клинических проявлений не было. С сегодняшнего дня он госпитализирован и будет проходить лечение в условиях инфекционного стационара", - сказал Мавлютов.

В Самарской области и Татарстане в больницах с коронавирусом находятся более 20 человек, в Пермском крае и Нижегородской области - 11 и 10 человек соответственно, четыре человека - в Удмуртии, в Саратовской области лечение проходят два пациента, в Чувашии и Ульяновской области - по одному.

В Оренбургской области, где в субботу умер один пациент с коронавирусом, под наблюдением врачей пять человек. "Два пациента находятся в среднетяжелом состоянии, у них диагностирована пневмония, они без искусственной вентиляции легких, без кислородной поддержки, у них нормальные цифры сатурации кислорода - на уровне 98%", - сообщила в сети Instagram вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Новый случай заражения подтвержден в Мордовии у вернувшегося из-за границы мужчины. Он находился на карантине и спустя несколько дней с признаками ОРВИ был доставлен в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние удовлетворительное.

"В Кировской области зарегистрирован девятый случай новой коронавирусной инфекции, два человека ранее выписаны из больницы. Таким образом, на сегодняшний день в инфекционной клинической больнице Кирова находятся семь пациентов с коронавирусом, состояние удовлетворительное. Контактные лица установлены, проводится профилактическая работа", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Контроль и первые нарушения

Власти большинства регионов России из-за ситуации с коронавирусом приняли решение закрыть заведения общепита, магазины, учреждения культуры и спорта как минимум на неделю. Ограничения на работу магазинов и заведений общественного питания действуют в основном с 28 марта по 5 апреля, но в некоторых регионах срок их снятия неизвестен.

С субботы в регионах ПФО начали выявлять случаи нарушений запретов. В Пермском крае Роспотребнадзор и полиция провели мониторинг объектов, работа которых должна быть приостановлена, - места общественного питания, не работающие навынос, непродовольственные магазины, торговые и фитнес-центры, салоны красоты, бани, бассейны. Было проверено более 720 объектов, 25 из которых продолжали работу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

В одном из ночных клубов Уфы на Верхнеторговой площади проходил концерт, где собралось более 50 человек, сообщила журналистам пресс-служба МВД Башкирии. "В отдел полиции №9 города Уфы были доставлены 11 несовершеннолетних. В отношении их родителей полицейскими составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Также сотрудниками полиции собран материал о нарушении указа главы Республики Башкортостан о введении режима "повышенная готовность" на территории региона в связи с угрозой распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, который будет передан для принятия решения в Роспотребнадзор", - отмечается в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье посетил один из самых популярных ресторанов национальной кухни в республике, который полностью перешел в режим работы навынос. "Ему продемонстрировали, как оформляется онлайн-заказ. Чтобы выяснить, как справляются с этой задачей другие рестораторы в республике, Минниханов пообщался с представителями общепита в режиме видеосвязи. Сегодня по поручению президента проходит первый обучающий онлайн-семинар для предпринимателей на эту тему. К нему подключилось более 1 тыс. человек", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.