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Распространение коронавируса нового типа

Трамп одобрил выделение федеральных средств Орегону и Коннектикуту на борьбу с COVID-19

В стране зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в штатах Орегон и Коннектикут, позволяющую выделить средства федерального правительства для помощи местным властям в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Вчера вечером президент Дональд Трамп объявил, что в штате Коннектикут существует масштабная чрезвычайная ситуация, и приказал выделить помощь со стороны федерального правительства <...> для восстановления районов, затронутых пандемией болезни (COVID-19 - прим. ТАСС), вызываемой коронавирусом", - говорится в одном из сообщений.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек. В Коннектикуте коронавирус диагностирован более чем у 1,5 тыс. человек, в Орегоне - у 479 человек.

Ранее Трамп подписал аналогичные документы в отношении более чем 15 пострадавших в результате вспышки нового коронавируса американских штатов, в числе которых Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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