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Распространение коронавируса нового типа
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Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии

По информации агентства SANA умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц

ТАСС, 29 марта. Министерство здравоохранения Сирии сообщило о первой смерти заразившегося коронавирусом в стране. Об этом информировало в воскресенье агентство SANA. По его сведениям, умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц на карете скорой помощи. При анализе у нее был обнаружен коронавирус.

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С таким диагнозом, согласно заявлению Минздрава республики, госпитализированы пока четверо граждан. Сирийские власти выделили для инфицированных медицинский центр, созданный при госпитале "Аль-Ватани" в курортном городе Забадани под Дамаском. Туда направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Ранее в воскресенье вступил в действие запрет на перемещение сирийских граждан между региональными центрами. Такое решение принято правительством республики с целью противодействия распространению коронавируса. Прекращено транспортное сообщение между населенными пунктами внутри провинций, а также между сельскими районами.

25 марта в Дамаске и других городах Сирии был введен комендантский час с шести вечера до шести утра. 27 марта правительство продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

Теги
СирияРаспространение коронавируса нового типа
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