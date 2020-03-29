Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии

ТАСС, 29 марта. Министерство здравоохранения Сирии сообщило о первой смерти заразившегося коронавирусом в стране. Об этом информировало в воскресенье агентство SANA . По его сведениям, умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц на карете скорой помощи. При анализе у нее был обнаружен коронавирус.

С таким диагнозом, согласно заявлению Минздрава республики, госпитализированы пока четверо граждан. Сирийские власти выделили для инфицированных медицинский центр, созданный при госпитале "Аль-Ватани" в курортном городе Забадани под Дамаском. Туда направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Ранее в воскресенье вступил в действие запрет на перемещение сирийских граждан между региональными центрами. Такое решение принято правительством республики с целью противодействия распространению коронавируса. Прекращено транспортное сообщение между населенными пунктами внутри провинций, а также между сельскими районами.

25 марта в Дамаске и других городах Сирии был введен комендантский час с шести вечера до шести утра. 27 марта правительство продлило до 16 апреля перерыв в занятиях в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, сирийские власти закрыли торговые рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.