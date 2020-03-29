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Распространение коронавируса нового типа

В США заявили, что из-за коронавируса в стране могут умереть до 200 тыс. человек

Главный инфекционный врач США заявил, что заражены будут миллионы людей

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что в Соединенных Штатах в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

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Фаучи отметил, что в США, исходя из текущей ситуации, "<...> будет от 100 000 до 200 000 случаев" летального исхода. "Заражены будут миллионы людей", - указал он. "Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине", - подчеркнул он.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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