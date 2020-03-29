Митрополит Псковский Тихон призвал верующих молиться дома во время пандемии

ТАСС, 29 марта. Епископ Тихон (Шевкунов), возглавляющий митрополию в Псковской области, где в воскресенье от коронавируса умер первый в регионе пациент, призвал верующих на время пандемии отказаться от массовых посещений храмов и молиться дома. Об этом митрополит Псковский и Порховский сообщил во время своего видеообращения к пастве, размещенном в воскресенье на сайте митрополии.

"Я как псковский епископ благословляю всех вас молиться дома. Сейчас пришло это время", - сказал отец Тихон. При этом он отметил, что верующие могут посещать церковь индивидуально, соблюдая меры предосторожности. "Храмы будут открыты, приходите в дневное время, вы можете спокойно, когда мало народу, помолиться перед иконой, протереть икону специальной салфеткой с дезинфицирующим раствором, приложиться и потом после себя еще протереть. Не надо сейчас помногу собираться, в том числе и в храме", - сказал Шевкунов.

В своем обращении митрополит Псковский заявил, что те, кто считает, что в храме невозможно заразиться, "лгут" и являются "нечестивцами". Он напомнил, что просил воздержаться от посещений псковских обителей москвичей и петербуржцев, которые могут, не зная того, быть носителями нового вируса и заразить местных жителей.

"Вы знаете, какой средний возраст людей в Печорах - 60 и выше. Сколько там бабушек и дедушек, приехавших когда-то людей пожить при монастыре, в посаде при обители. Они более всего подвержены заражению", - сказал Шевкунов.

В свободное время глава Псковской митрополии посоветовал верующим, помимо молитв, прочитать до конца Евангелие с толкованием, а также обратиться к трудам священников.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области, в регионе подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции, в воскресенье один человек - мужчина 52-х лет - скончался в больнице. У него была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония.