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Распространение коронавируса нового типа
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Во Франции за сутки умерли 262 заразившихся коронавирусом

Общее число случаев заражения в стране составляет почти 40,2 тыс.

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Почти 300 человек умерли во Франции за минувшие сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, число летальных исходов превысило 2,6 тысячи. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон.

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"С 1 марта в больницах страны зарегистрировано 2606 смертельных случаев", - сказал он. "За последние 24 часа умерли 292 человека", - добавил Саломон. При этом он подчеркнул, что за это время свыше 7 тысяч человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.

По данным Саломона, общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет почти 40,2 тыс. В настоящее время в стране госпитализированы свыше 19 тыс. заболевших. "Из них около 4,6 тыс. человек - в реанимации. Треть из них - младше 60 лет", - добавил он. "Число пациентов, поступивших в больницы Франции, увеличилось со вчерашнего дня на 10%", - указал глава управления.

Он констатировал, что "ситуация с распространением вируса продолжает ухудшаться". Согласно приведенной информации, эпидемия затрагивает в настоящий момент 177 государств.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещение по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

В пятницу правительство Франции приняло решение о продлении всеобщего режима самоизоляции еще на две недели, до 15 апреля. Премьер-министр Эдуар Филипп предупредил сограждан, что вторая фаза карантина будет более трудной, и призвал быть готовыми к долгой борьбе с последствиями пандемии.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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