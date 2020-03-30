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Распространение коронавируса нового типа

Неделя в России будет нерабочей из-за коронавируса

Останутся открытыми только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, некоторая часть отделений банков и почты, а рестораны и кафе смогут торговать едой только навынос или с доставкой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нерабочая неделя начинается в России в понедельник. Она продлится по пятницу, 3 апреля, после чего жителей страны ждут еще два выходных дня.

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Нерабочая неделя была объявлена указом президента РФ Владимира Путина, чтобы снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, а не предоставить россиянам внеплановый отдых. Поэтому многие предприятия не будут останавливаться, а тем гражданам, кто уже работает на "удаленке", предлагается продолжить трудиться в таком же режиме. Аналогичная рекомендация касается учащихся.

Помимо тех, кто может перейти на "удаленку", работу продолжат медицинские учреждения и аптеки, производители средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств и медицинских изделий, материалов и комплектующих для них. В штатном режиме будут функционировать и организации, чью работу просто нельзя приостановить, например энергетические компании, а также органы власти и средства массовой информации.

Поясняя порядок оплаты труда тех, кто на нерабочей неделе продолжит трудиться, в Минтруде подчеркнули, что речь не идет о выходных или праздниках, а значит, оплата должна производиться в обычном, а не повышенном размере. Сотрудники со сдельной оплатой должны получить компенсацию, размер которой определяется документами работодателя.

Не выходи из дома

Помочь россиянам остаться дома призваны ограничения, которые вводятся властями, чтобы у жителей страны не возникало соблазна отправиться на прогулку и подвергнуться опасности заразиться.

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Самыми радикальными пока стали решения властей Москвы и Подмосковья, которые предписывают всем гражданам не покидать дома, если это не связано с работой, походом в ближайший магазин, аптеку или к врачу. Кроме того, жителям этих регионов можно будет выгуливать животных и выносить мусор. В Москве в ближайшем будущем планируют ввести систему пропусков, с которыми можно будет выходить на улицу. В столичной мэрии подчеркнули, что въезд в город и выезд из него, а также движение транспорта пока не ограничиваются.

По всей России предполагается оставить открытыми только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, некоторую часть отделений банков и почты, а вот рестораны и кафе смогут торговать едой только навынос или с доставкой.

Правительство утвердило рекомендуемый для всей страны список непродовольственных товаров первой необходимости. Торгующие ими магазины смогут работать без ограничений, в том числе если их ассортимент шире. В перечень вошли, в частности, медицинские изделия, горючее, детские товары и товары для животных. При этом регионы могут менять этот перечень в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в кабмине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на время воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Ранее с рекомендацией не посещать религиозные объекты выступили власти Москвы и Подмосковья, а в Санкт-Петербурге такие посещения на нерабочей неделе запретили вовсе. В Русской православной церкви называли запрет неконституционным.

Ситуация с коронавирусом

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по России, а Москва и Подмосковье пострадали от нее больше остальных. По данным федерального оперативного штаба, в стране выявлено 1 534 случая заражения, из них две трети - 1 014 - приходится на столицу. Московская область занимает второе место со 112 пациентами.

В абсолютных цифрах количество инфицированных растет с каждым днем: за минувшую неделю оно увеличилось более чем в четыре раза. Однако темпы распространения вируса после резкого скачка в среду начали замедляться: если 25 марта рост составлял почти 33%, то по итогам 29 марта - 21,3%. Примерно в том же направлении, несмотря на большое число заразившихся, движется и Москва: в воскресенье прирост составил чуть более 24% против 41,4% по итогам среды.

Возможно, говорить об устойчивой тенденции пока не приходится. Тем не менее ситуация в России выглядит заметно лучше, чем в других странах. Так, США в последние дни вышли на первое место как по числу заболевших (оно превысило 100 тысяч, что гораздо больше, чем в лидировавшем до сих пор Китае), так и по скорости распространения вируса: ежедневно в Америке выявляют более 10 тысяч новых случаев.

Успехи есть и в лечении пациентов: в воскресенье из больниц выписались сразу 15 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 64.

Число жертв заболевания, которое вызывает коронавирус, по данным федерального оперативного штаба, достигло в России восьми. Позднее от оперштаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области стало известно еще об одном смертельном исходе. У всех пациентов были выявлены также хронические заболевания, в том числе очень тяжелые. На данный момент летальность от новой инфекции в стране составляет порядка 0,5%.

Помощь бизнесу

Российские власти хорошо понимают возможные последствия нерабочей недели и введенных ограничений для экономики. Поэтому они предложили ряд мер поддержки предпринимателей. В первую очередь помощь получит малый и средний бизнес, который не только, как правило, не имеет необходимой финансовой "подушки безопасности", но и работает в наиболее страдающих от коронавируса отраслях.

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Ряд шагов огласил Путин еще в обращении 25 марта. Это налоговые каникулы на полгода для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей (кроме НДС), двукратное снижение ставок отчислений в социальные фонды для них, временный мораторий на банкротство таких компаний, попавших в сложную ситуацию. Позднее президент поручил обеспечить реальный сектор экономики кредитами, в том числе с субсидированной ставкой и под государственные гарантии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился до мая приостановить выездные плановые проверки бизнеса.

Минпромторг предложил рассчитанный на полгода план поддержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Глава министерства Денис Мантуров считает необходимым в течение полугода не начислять таким компаниям налоги и отсрочить уплату уже начисленных, провести "арендную амнистию" для потребительского рынка (кроме торговли продовольствием), установить мораторий на дополнительное регулирование, включая экологический и утилизационный сбор, обязательную предустановку российского программного обеспечения и так далее. Максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли, по мнению Мантурова, необходимо ограничить 8%, также такие компании должны получить послабления по кредитным договорам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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