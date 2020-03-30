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Распространение коронавируса нового типа

Трамп одобрил выделение столице США федеральных средств на борьбу с COVID-19

Ранее американский лидер подписал аналогичные документы в отношении 20 пострадавших в результате вспышки нового коронавируса штатов, в числе которых Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия, позволяющую выделить средства федерального правительства для помощи местным властям в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в федеральном округе Колумбия существует масштабная чрезвычайная ситуация, и приказал выделить помощь со стороны федерального правительства <...> для восстановления районов, затронутых пандемией болезни, вызываемой коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп подписал аналогичные документы в отношении 20 пострадавших в результате вспышки нового коронавируса американских штатов, в числе которых Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 тыс. человек. В американской столице, городе Вашингтон, коронавирус диагностирован у 342 человек, пятеро умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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