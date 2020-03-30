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Распространение коронавируса нового типа

В армии России провели более 3,7 тыс. тестов на коронавирус

По данным газеты "Красная Звезда", заболевших не выявили

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию было проведено военнослужащим ВС РФ, заболевших не выявлено, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в понедельник в газете "Красная Звезда".

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"В Вооруженных силах РФ проведено 3 756 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет", - говорится в бюллетене. В документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4 800 мест. В медицинских учреждениях развернули 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

"Для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1 647 специальных расчетов. Работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в материале.

По данным военного ведомства, развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и более 5,5 тыс. стационарных контрольных пунктов термометрии.

20 марта на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ВС РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом. Он также рассказал, что руководство Минобороны РФ и Генерального штаба ВС РФ прошли тесты на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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