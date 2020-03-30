Трамп заявил о готовности повторно пройти тестирование на коронавирус

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов повторно пройти тестирование на новый коронавирус, но указал, что не испытывает симптомов, характерных для вызываемого им заболевания.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома, американскому лидеру был задан вопрос относительно того, сдавал ли он повторно анализы на заражение коронавирусом и готов ли сделать это. "Нет, пока я не делал [повторный тест], но думаю, что сделаю его, если это будет нужно, - указал Трамп. - У меня нет никаких симптомов - вы же не замечали, чтобы у меня текли сопли, ничего такого, верно? До сих пор ничего подобного не было".

Президент США при этом напомнил о рекомендации врачей, которые настаивают на том, что делать тест на коронавирус следует в том случае, если наблюдаются характерные симптомы. "Если их нет, то не стоит делать [тест], так говорят профессионалы", - подчеркнул он.

Трамп проходил тестирование на коронавирус 14 марта. На следующий день лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.