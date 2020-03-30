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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

Общее число заразившихся новым коронавирусом составило 6 258

ОТТАВА, 30 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось с 5 425 до 6 258. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны.

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Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. Самые стремительные темпы распространения заболевания зафиксированы в провинции Онтарио, где число заразившихся за прошедшие сутки возросло более чем на 360 - до 1 355 человек. Также существенное количество носителей коронавируса выявлено в Квебеке (2 840) и Британской Колумбии (884).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту 61 заболевший умер, 508 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели у себя чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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