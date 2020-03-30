За сутки в Китае 30 заразившихся коронавирусом прибыли из-за границы

ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на четыре, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 30, до 723 человек. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, с начала распространения коронавируса в Китае выздоровели 93% инфицированных, в том числе 322 поправились за последние сутки. Число заразившихся за два с лишним месяца распространения вируса по стране составило более 81,4 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек).

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, за последние сутки был выявлен только один. Подавляющее число инфицированных прибывает из других государств, как правило из европейских стран и США. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому все приезжающие в страну заболевшие - китайские граждане. Власти установили двухнедельный карантин и приняли целый ряд мер, чтобы не допустить всплеска второй волны пневмонии.

Среди регионов материкового Китая первое место по количеству заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, по-прежнему занимает провинция Хубэй (более 1,7 тыс. человек), на втором месте - крупнейшие транспортные узлы страны Пекин и Шанхай, в каждом из которых проходят лечение около 150 инфицированных, далее следует южная провинция Гуандун (118 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 40 человек, в том числе два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 19,2 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 168 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 633 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 710 тыс. человек, зафиксировано более 33 тыс. летальных исходов.