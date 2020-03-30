{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Аргентины продлил общий карантин из-за коронавируса до 12 апреля

По словам Альберто Фернандеса, "более 90% аргентинцев соблюдали режим карантина", который изначально должен был завершиться 31 марта

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 марта. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение продлить действие всеобщего карантина, введенного 20 марта из-за распространения нового коронавируса, до 12 апреля. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Альберто Фернандес.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я принял решение продлить карантин до окончания Страстной недели (Страстная неделя у католиков в 2020 году заканчивается 11 апреля - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции.

По словам президента, "более 90% аргентинцев соблюдали режим карантина", который изначально должен был завершиться 31 марта. "Я доволен тем, как мы повели себя как общество", - добавил он.

Как сообщил Фернандес, с момента введения карантина правоохранительными органами были выявлены более 23 тыс. нарушителей режима социальной изоляции, конфискованы были более 3700 автомобилей. Как считает глава государства, вопрос борьбы с пандемией имеет приоритетное значение для правительства. "Обрушившуюся экономику всегда можно восстановить, а человеческую жизнь не вернуть", - подчеркнул Фернандес. Он обещал, что власти окажут поддержку самым уязвимым слоя населения на время действия карантина.

Правительство Аргентины уже приняло ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и граждан с низкими доходами, в том числе выделило средства на выплаты нуждающимся, заморозило ипотечные кредиты и цены на аренду, запретило отключение коммунальных услуг за неуплату и выселение из дома.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в Аргентине выявлено 820 случаев заболевания, 20 человек умерли.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Похолодание до минус 6 градусов ожидается 30 марта в Московском регионе
В дневное время суток в столице температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС