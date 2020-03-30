СМИ: столицу Индонезии закроют на карантин из-за резкого роста числа заразившихся

СИНГАПУР, 30 марта. /ТАСС/. Власти Индонезии с понедельника закрывают столицу на карантин в связи с масштабным ростом числа инфицированных коронавирусом в стране. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на губернатора соседней провинции Западная Ява Ридвана Камиля.

По его словам, "в минувшие выходные полиция провела учения по ограничению движения транспорта, а также выставила кордоны на въезде в Джакарту". Чиновник также отметил, что, "кроме столицы, карантин будет объявлен и в тех провинциях, где число заразившихся стремительно увеличивается".

Джакарта стала эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано 675 случаев - более половины от всех заболевших в Индонезии, население которой приближается к 270 млн. Между тем ежедневно из соседних городов несколько миллионов человек приезжают на работу в мегаполис. Власти опасаются, что таким образом вирус может стремительно распространиться на другие провинции.

Однако президент Джоко Видодо на прошлой неделе вновь подчеркнул, что не намерен объявлять чрезвычайное положение в стране и фактически полностью устанавливать карантин, как это было сделано в некоторых других государствах. Он объяснил это "особенностями культуры и менталитета населения Индонезии".

Власти сообщили о первом случае заражения вирусом лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии. На данный момент число инфицированных в республике приблизилось к 1,3 тыс., при этом 114 человек умерли - самый высокий показатель в регионе. В течение месяца выздоровели лишь около 60 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.