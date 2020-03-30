Губернатор Чукотки призвал добывающие предприятия продлить вахты в связи с пандемией

АНАДЫРЬ, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к руководителям горнодобывающих предприятий округа с просьбой не производить вахтовую смену сотрудников в течение месяца и исключить появление на Чукотке рабочих из регионов с высоким порогом заболевания коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram .

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

"В своем обращении президент обозначил круг предприятий и организаций, которые не прекращают свою деятельность. Все остальные должны приостановить работу с сохранением заработной платы сотрудников. Отдельно обращаюсь к руководителям добывающих компаний. Необходимо исключить появление на Чукотке из регионов с высоким порогом заболевания коронавирусом, продлить вахты на месяц и более", - говорится на странице Романа Копина в социальной сети.

В округе работают около 10 крупных горнодобывающих предприятий. Большинство из них располагаются в отдалении от населенных пунктов и находятся на самообеспечении, поэтому производство в неделю, объявленную нерабочей, сократили, но не остановили полностью.

Ранее ТАСС сообщал, что на Чукотке уже был закрыт на двухнедельный карантин золотодобывающий рудник "Купол". 14 марта двоих сотрудников предприятия госпитализированы с подозрением на коронавирус, остальным 866 запретили выезжать с территории вахтового поселка рудника, пока не станут известны результаты анализов госпитализированных. После получения отрицательных проб на коронавирус ограничения с "Купола" были сняты. Все это время предприятие не отгружало продукцию.