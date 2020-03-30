{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Чукотки призвал добывающие предприятия продлить вахты в связи с пандемией

Глава региона попросил руководителей горнодобывающих предприятий не производить вахтовую смену сотрудников в течение месяца

АНАДЫРЬ, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к руководителям горнодобывающих предприятий округа с просьбой не производить вахтовую смену сотрудников в течение месяца и исключить появление на Чукотке рабочих из регионов с высоким порогом заболевания коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

"В своем обращении президент обозначил круг предприятий и организаций, которые не прекращают свою деятельность. Все остальные должны приостановить работу с сохранением заработной платы сотрудников. Отдельно обращаюсь к руководителям добывающих компаний. Необходимо исключить появление на Чукотке из регионов с высоким порогом заболевания коронавирусом, продлить вахты на месяц и более", - говорится на странице Романа Копина в социальной сети.

В округе работают около 10 крупных горнодобывающих предприятий. Большинство из них располагаются в отдалении от населенных пунктов и находятся на самообеспечении, поэтому производство в неделю, объявленную нерабочей, сократили, но не остановили полностью.

Ранее ТАСС сообщал, что на Чукотке уже был закрыт на двухнедельный карантин золотодобывающий рудник "Купол". 14 марта двоих сотрудников предприятия госпитализированы с подозрением на коронавирус, остальным 866 запретили выезжать с территории вахтового поселка рудника, пока не станут известны результаты анализов госпитализированных. После получения отрицательных проб на коронавирус ограничения с "Купола" были сняты. Все это время предприятие не отгружало продукцию.

Теги
РоссияЧукотский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Похолодание до минус 6 градусов ожидается 30 марта в Московском регионе
В дневное время суток в столице температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС