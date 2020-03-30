Эксперт из Китая считает, что пандемия коронавируса может произойти на спад в октябре

ШАНХАЙ, 30 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса может пойти на спад в октябре этого года, однако временных рамок для окончания распространения вируса пока нет. Такое мнение эксперта из шанхайской больницы "Хуашань" Чжан Вэньхуна публикует в понедельник местная газета "Шанхай дейли".

"Самым благоприятным сезоном может стать осень, поскольку существует вероятность того, что распространение вируса может пойти на спад в октябре", - сказал эксперт, указав на то, что после этого вирус сохранится еще долгое время.

Соответствующее мнение Чжан Вэньхун высказал на состоявшейся на днях видеоконференции по проблеме распространения нового коронавируса с участием как китайских, так и зарубежных экспертов. Среди специалистов, пишет издание, не было единого мнения относительно того, что повышение температуры воздуха будет способствовать ослаблению вируса.

Профессор медицины из Массачусетского университета Лу Шань полагает, что необходимо сконцентрировать усилия на принятии мер в ответ на изменение вируса и уделять больше внимания пациентам, которые переносят заболевание в легкой форме, поскольку они составляют до 80% от общего числа случаев инфицирования. Существует 30-40-процентная вероятность того, что пандемию удастся взять под контроль в течение года, однако есть серьезные опасения дальнейшего распространения вируса по всему миру, указал вирусолог из Гонконгского университета Цзинь Дунъянь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.