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Распространение коронавируса нового типа

CNN: Пласидо Доминго выписали из больницы

Певец сообщил о своем заражении коронавирусом 22 марта

ТАСС, 30 марта. Испанский оперный певец Пласидо Доминго выписан из частной больницы в Мексике, куда был госпитализирован из-за вызванных коронавирусом осложнений. Об этом сообщает в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник в мексиканских медицинских кругах.

Ранее представитель певца сообщил, что Доминго был доставлен в больницу города Акапулько в Мексике из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Собеседник CNN в департаменте здравоохранения штата Герреро, где находится Акапулько, уточнил, что Доминго уже покинул больницу и вернулся к себе домой. По информации источника, состояние 79-летнего певца стабильно.

Пласидо Доминго сообщил о том, что инфицирован, 22 марта.

Теги
МексикаДоминго, ПласидоРаспространение коронавируса нового типа
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