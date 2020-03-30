CNN: Пласидо Доминго выписали из больницы

ТАСС, 30 марта. Испанский оперный певец Пласидо Доминго выписан из частной больницы в Мексике, куда был госпитализирован из-за вызванных коронавирусом осложнений. Об этом сообщает в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник в мексиканских медицинских кругах.

Ранее представитель певца сообщил, что Доминго был доставлен в больницу города Акапулько в Мексике из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Собеседник CNN в департаменте здравоохранения штата Герреро, где находится Акапулько, уточнил, что Доминго уже покинул больницу и вернулся к себе домой. По информации источника, состояние 79-летнего певца стабильно.

Пласидо Доминго сообщил о том, что инфицирован, 22 марта.