Эксперт рассказал, когда ожидается пик эпидемии COVID-19 во Франции

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Пик эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), может наступить во Франции 5 апреля. Такой прогноз привел в понедельник в эфире телеканала BFM председатель медицинской комиссии Управления больниц Парижа Реми Саломон.

"Эпидемиологи предсказывают пик эпидемии во Франции на 5 апреля", - сказал он. Эксперт отметил, что в настоящее время "действительно происходит некоторое замедление темпов распространения заболевания". "Однако следует быть осторожными в прогнозах", - сказал Саломон.

В то же время он сообщил, что в Париже почти не осталось свободных мест в палатах реанимации. "Мы близки к переполнению больниц. Каждый день мы создаем новые места в реанимациях, но они немедленно заполняются", - сказал Саломон.

Согласно данным Главного управления здравоохранения Франции, к вечеру воскресенья число летальных исходов, связанных с COVID-19, превысило в стране 2,6 тыс. Общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет почти 40,2 тыс. В больницах в настоящее время находятся свыше 19 тыс. заболевших, из них около 4,6 тыс. человек - в реанимации.