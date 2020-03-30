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Мэрия Новосибирска проверяет информацию о конкурсе красоты, прошедшем несмотря на запреты

По словам директора конкурса Марии Филипповой, в мероприятии приняли участие менее 50 человек

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирска проверяют информацию о проведении финала конкурса красоты "Краса Новосибирска 2020". По данным некоторых СМИ, он состоялся 28 марта, несмотря на запрет о проведении досуговых и развлекательных мероприятий. Организаторы могут получить штрафы, информацию о конкурсе передадут в областной штаб, сообщила ТАСС в понедельник вице-мэр города Анна Терешкова.

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Как сообщила 29 марта газета "Комсомольская Правда", в Новосибирске 28 марта прошел финал конкурса "Краса Новосибирска 2020", в состав жюри вошла телеведущая Оксана Федорова.

"Мы разбираемся, где проходил финал конкурса, в прошлом году это мероприятие проходило в [концертном комплексе] Маяковского, в этом году мы им запретили проводить. Сейчас комплект [штрафных санкций] разрабатывается. То есть наш городской штаб рекомендует областному штабу принятие мер по предотвращению дальнейших таких нарушений", - сказала Терешкова.

В беседе с ТАСС директор конкурса Мария Филиппова сообщила, что финал прошел 27 марта (до вступления в силу ограничений) в закрытом формате. Участие в мероприятии, по ее словам, приняли менее 50 человек, среди которых конкурсантки, родители участниц и члены жюри.

"27 марта прошел закрытый финал конкурса "Краса Новосибирска", прилетела Оксана Федорова, встретилась с участницами, раздали номинации, все ушли домой", - сказала Филиппова, отказавшись сообщать, на какой площадке прошел конкурс. При этом некоторые участники опубликовали в соцсетях сообщения о состоявшемся финале конкурса 28 марта.

По словам Анны Терешковой, мэрия Новосибирска составляет список нарушителей, информацию о них передадут в областной штаб. В частности, по ее словам, в городе не закрылось несколько фитнес-клубов крупной сети.

Теги
РоссияНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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