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Распространение коронавируса нового типа

Британский кабмин запросил увеличить объем выпуска аппаратов ИВЛ в стране

Он обратился к оборонной компании BAE Systems

ТАСС, 30 марта. Правительство Великобритании попросило национальную ассоциацию Ventillator Challenge UK нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, которая производит аппараты ИВЛ и является одним из основных членов ассоциации.

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"Правительство [Великобритании] запросило у ассоциации ускоренный выпуск аппаратов ИВЛ, необходимых для борьбы с коронавирусом. Учитывая, что в ближайшие несколько недель потребуются тысячи единиц этой медицинской техники, концерн BAE Systems окажет поддержку участникам Ventillator Challenge UK в увеличении объемов производства уже зарекомендовавшего себя аппарата ИВЛ, который был разработан одной из британских медицинских компаний", - проинформировали в BAE Systems, не уточнив модель аппарата.

Как отметили в пресс-службе, концерн поставит компоненты и детали новых аппаратов ИВЛ, а также поможет существенно сократить процесс окончательной сборки.

На официальном сайте ассоциации сообщается, что предприятия, входящие в ее состав, уже получили несколько правительственных заказов на производство более 10 тыс. аппаратов ИВЛ.

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ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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