Инновации против рака

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение", на него до 2024 года выделяется почти 1 трлн руб. За счет этих средств к 2024 году планируется снизить смертность от онкологических заболеваний в России на 8%. Достичь цели по снижению смертности сложно без внедрения в медицинскую практику передовых методов диагностики и разработки эффективных лекарственных средств. Здесь необходимы разработки инновационного бизнеса и значительные частные инвестиции. На примере "Роснано" можно увидеть, каких реальных изменений в диагностике, лечении и фармакологии можно достичь, если поддерживать перспективные инновационные проекты в частном бизнесе. Опорной инфраструктурой нацпроекта в части онкологии станут 420 центров амбулаторной онкологической помощи во всех регионах России, 160 региональных больниц для пациентов с онкологическими заболеваниями, оснащенных медицинским оборудованием, и 18 референс-центров для специализированных исследований. Обеспечить в них качественную диагностику и лечение смогут только специалисты, обученные передовым современным методам. Помимо инвестиционной поддержки, группа "Роснано" занимается подготовкой и переподготовкой кадров в онкологии, которые будут востребованы в строящихся медицинских учреждениях. О наиболее важных инвестиционных и образовательных проектах "Роснано" в борьбе с онкологией - в материале ТАСС. Изотопы для диагностики и лечения "Мы первыми в стране инициировали создание региональной сети центров ядерной медицины, которая занимается диагностикой в области онкологии", - отмечает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. "Роснано" удалось осуществить трансфер в Россию передовых медицинских технологий диагностики и терапии онкологии. Компания "ПЭТ-Технолоджи", из которой "Роснано" успешно вышло в 2018 году, создала первую в стране национальную сеть центров ядерной медицины - на сегодняшний день работают 14 диагностических центров ПЭТ/КТ-диагностики, где 90% высокоточных исследований проводятся бесплатно по полису ОМС. Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение. В рамках проекта действуют два производства радиофармпрепаратов - в Уфе и Ельце, которые оборудованы циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов, а также применяется терапевтическая установка радиохирургического лечения "Кибер-нож".

Описание Радиохирургическая система "Кибер-нож", г. Уфа © Пресс-служба "ПЭТ-Технолоджи"

Биотех против рака Другое важное технологическое направление инвестиций "Роснано" в онкологии - клинические исследования, локализация зарубежных биотехнологических препаратов и разработка собственных. В Ленинградской области "Роснано" открыло производственный комплекс "Фармсинтез", который выпускает препарат отечественной разработки для лечения опухолей головного мозга на основе гидразина сульфата. Препарат имеет паллиативное действие, нацелен на улучшение качества жизни онкобольных. Кроме того, компания работает в одном из самых многообещающих направлений в лечении онкологии - персонализированной CAR-T терапии (XCART). Планируется использование платформы XCART для разработки клеточной терапии для лечения В-клеточных неходжкинских лимфом. Также "Фармсинтез" выпускает онкопрепарат на основе молграмостима, сопровождающий химиотерапию. На мощностях биофармацевтической компании "Нанолек" (создана при участии "Роснано", в 2019 году реализован выход) в Кировской области планируется развернуть совместный с Janssen (подразделение группы Johnson & Johnson) выпуск в России препарата с действующим веществом даратумумаб, применяемого в терапии множественной миеломы. Запуск лекарства ожидается в 2021 году, на российском рынке нет его аналогов. "Проект расширит доступ к современной и эффективной терапии для пациентов с трудноизлечимой формой рака - множественной миеломой", - говорит президент "Нанолек" Владимир Христенко.

Стартапы тестируют и реконструируют Другая часть группы "Роснано" - инвестиционная сеть наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ - занимается созданием новых бизнесов. Среди почти 800 стартапов есть работающие над проблемой диагностики редких и онкологических заболеваний, а также помогающие онкобольным вернуться к нормальной жизни. Важный проект наноцентров в области реконструктивной онкологии - TEN MedPrint (входит в группу компаний "ТехноСпарк"). Стартап проектирует и изготавливает индивидуальные эндопротезы под конкретного пациента в случаях, когда серийные медицинские изделия невозможно применить: при восстановлении формы челюсти и черепа, в том числе после онкологических удалений кости. В 2019 году было произведено более 500 индивидуализированных 3D-печатных имплантатов, из которых около 10% заказов пришлось на реконструктивную онкологию. Стартап ульяновского наноцентра Ulnanotech "ТестГен" занимается производством и внедрением генетических тестов для определения рака простаты по моче. Онкомаркер ранее был недоступен в России, в то время как рак предстательной железы (РПЖ) - одно из самых распространенных злокачественных новообразований у мужчин старше 40 лет.

Описание Брахитерапия рака предстательной железы © Пресс-служба "Бебиг"

Компания Pepric из наноцентра "СИГМА.Новосибирск" разработала спектрометр для исследования проб крови и тканей с помощью измерения концентрации частиц методом электронного парамагнитного резонанса. Анализы, полученные данным методом, показывают точный и быстрый результат при низкой себестоимости. Геномный центр ReadSense, входящий в группу компаний "ТехноСпарк", стал основной лабораторией российского проекта по изучению причин наследственных раков OncoBRCA. Специализированный банк данных формируется на основе уникальных клинических выборок, характеризуемых с использованием методов таргетного секвенирования. Полученные данные будут использованы для проведения эффективного скрининга наследственных онкологических заболеваний, выявления групп риска и совершенствования стратегии лечения. Переподготовка онкологов Фонд инфраструктурных и образовательных программ разработал 11 учебных программ, предназначенных для специалистов, профессиональная деятельность которых связана с диагностикой и лечением различных онкологических заболеваний. Всего к началу 2020 года обучение по ним завершили около 12 тысяч профессионалов. Пять образовательных программ, сделанных при поддержке фонда, касаются высокотехнологичных методов ранней диагностики онкологических заболеваний - позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, использования омиксных данных, наномолекулярных методов диагностики меланомы, высокотехнологичных методов анализа клинических данных в области наследственных заболеваний, применения молекулярно-генетических маркеров для ранней диагностики рака предстательной железы. Передовым методам лечения посвящены четыре программы: в области онкологических заболеваний репродуктивной системы на основе таргетных препаратов, лучевой терапии, лазерных медицинских систем, методов локальной деструкции опухолей паренхиматозных органов. Две программы предполагали повышение квалификации специалистов, занятых одновременно диагностикой и лечением рака: в сфере ядерной медицины и флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ