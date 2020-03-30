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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бондарева

Президент назвал писателя честным, принципиальным, глубоко порядочным человеком

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове писателя Юрия Бондарева, умершего в воскресенье. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной вашего мужа - Юрия Васильевича Бондарева. Горько сознавать, что уходит легендарное поколение писателей-фронтовиков", - говорится в телеграмме.

"Юрий Васильевич Бондарев был достойным представителем этой прославленной когорты, честным, принципиальным, глубоко порядочным человеком. Выдающимся писателем и публицистом, - отметил Путин. - Его жизненный путь - яркий пример беззаветной любви к Родине, верности гражданскому долгу и литературному призванию".

Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни.

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценариям и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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