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"Юрий Бондарев вписал свое имя в историю советской литературы"

Писатель умер в возрасте 96 лет
Юрий Бондарев Константин Тарусов/ТАСС, архив
Описание
Юрий Бондарев
© Константин Тарусов/ТАСС, архив

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер 29 марта в Москве в возрасте 96 лет. Соболезнования и воспоминания о писателе — в материале ТАСС.

Свои соболезнования в связи со смертью Юрия Бондарева выразил президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова

"Он вписал свое имя в историю советской литературы"

Юрий Бондарев, ушедший в воскресенье из жизни в возрасте 96 лет, входил в плеяду знаменитых военных авторов, он вписал свое имя в историю советской литературы золотыми буквами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

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"Это плеяда лейтенантов, знаменитых наших военных писателей. Юрий Васильевич был блестящим прозаиком, он последние годы болел. Он вписал свое имя в историю советской литературы золотыми буквами. Это действительно крупный русский писатель", - сказал Толстой.

"Основоположник "лейтенантской прозы"

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков напомнил, что Бондарев был одним из основоположников "лейтенантской прозы". "Бондарев пережил очень многое, и те произведения, которые мы знаем: "Батальоны просят огня", "Горячий снег" стали классикой нашей отечественной литературы. На этих произведениях воспитывалось не одно поколение наших соотечественников - защитников Родины. И во время войны он был четко на стороне добра и защищал это добро, и после войны, в тяжелые годы перестройки, когда разваливалась Россия, он всегда выступал на стороне добра и защиты своей любимой родины, - сказал он. - Я думаю, что такие писатели, как Юрий Бондарев, составляют золотой фонд не только отечественной литературы, но и мировой".

Мягков уверен, что память о писателе будет жить в веках.

"Великий гражданин"

Депутат Александр Хинштейн назвал уход Бондарева непоправимой утратой. "Не только великий писатель, но и великий гражданин: его речь в Кремле о перестройке, как о самолете, взлетевшем без пункта назначения, была почти подвигом. Его книги всегда будут читать и смотреть фильмы по ним", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

О писателе

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценарием и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.

Теги
РоссияТолстой, Владимир Ильич
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