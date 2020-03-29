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Матвиенко: писатель Юрий Бондарев многое сделал для сохранения событий ВОВ в памяти людей

Спикер Совета Федерации выразила уверенность, книги писателя будут читать и новые поколения жителей страны

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Писатель-фронтовик Юрий Бондарев писал по-настоящему и многое сделал для того, чтобы из памяти людей не исчезали события Великой Отечественной войны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Биография писателя Юрия Бондарева

"С грустью узнала, что не дожил до 75-й годовщины Победы фронтовик, писатель Юрий Васильевич Бондарев. Человек, который многое сделал для того, чтобы из нашей памяти не исчезали события Великой Отечественной войны. Юрий Васильевич писал правдиво и по-настоящему, его проза была непарадной и потому любимой многими", - сказала Матвиенко, слова которой в воскресенье цитирует пресс-служба Совфеда. Матвиенко уверена, что благодаря Бондареву "грандиозная, монументальная эпопея "Освобождение" получила человеческое измерение". По словам спикера, его герои с передовой позволяли понять боль войны, увидеть отвагу советского солдата.

"Уверена, его книги будут читать и новые поколения жителей нашей страны. Потому что это хорошие, честные книги, потому что они написаны прекрасным русским языком, потому что в этих книгах память о наших предках", - подчеркнула Матвиенко.

Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБондарев, Юрий Васильевич
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