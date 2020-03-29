Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бондарева

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося писателя Юрия Бондарева", - отметил он.

По словам Пескова, россияне, особенно старшее поколение, очень ценят творчество Бондарева, которое стало "прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа".

Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни.

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценарием и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.